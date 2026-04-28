Polícia Civil deflagra operação contra fraudes e crimes fiscais em Rondônia

Por PC/RO

Publicada em 28/04/2026 às 13h50

A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou, nesta terça (28), operação destinada ao cumprimento de aproximadamente 40 medidas cautelares, incluindo mandados de busca e apreensão, bem como ordens de constrição patrimonial, com o objetivo de desarticular um esquema estruturado de atuação criminosa.

As investigações apontam para a existência de organização criminosa envolvida na prática de diversos delitos, dentre os quais se destacam crimes de natureza fiscal e estelionato, sem prejuízo de outras infrações ainda em apuração. Conforme os elementos colhidos até o momento, o grupo atuava de forma coordenada, utilizando mecanismos sofisticados para lesar vítimas e ocultar valores obtidos ilicitamente.

O prejuízo estimado ultrapassa a cifra de R$ 10 milhões, evidenciando a extensão dos danos causados e a complexidade da estrutura criminosa investigada. As medidas adotadas têm por finalidade não apenas a coleta de elementos probatórios, mas também a interrupção das atividades ilícitas e a recuperação de ativos, visando mitigar os prejuízos suportados pelas vítimas.

No âmbito das diligências, a Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN) presta apoio técnico à operação, tendo acompanhado o cumprimento de mandados em alvos específicos, incluindo estabelecimento do setor frigorífico, com foco na obtenção de documentos e informações relevantes às investigações.

Há indícios de supressão de ICMS relacionados aos fatos apurados, razão pela qual o material arrecadado será submetido à análise fiscal, com vistas à elucidação das condutas, à quantificação do eventual prejuízo tributário e à identificação dos responsáveis pelas possíveis infrações.

A Polícia Civil de Rondônia destaca que as investigações permanecem em andamento, podendo resultar na identificação de novos envolvidos, bem como no aprofundamento das responsabilidades penais e patrimoniais dos investigados.