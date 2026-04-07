Polícia Civil de SP faz operação contra o PCC em quatro cidades

Por Agência Brasil

Publicada em 07/04/2026 às 14h59

A Polícia Civil de São Paulo cumpre, nesta terça-feira (7), mandados de busca e apreensão contra grupos envolvidos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação acontece nos municípios de Carapicuíba e Osasco, na região metropolitana, e Praia Grande e São Vicente, ambas no litoral paulista.

Os mandados foram expedidos pela Justiça com base em uma investigação conduzida pelo 1° Distrito Policial de Carapicuíba, que identificou a atuação estruturada do grupo criminoso no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A polícia também encontrou indícios de movimentação financeira ligada à ocultação de valores ilícitos e identificou a divisão de funções dos criminosos.

Segundo as autoridades, dezenas de homens estão empenhados na operação que tem ainda o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Repressão Tática (GRT).