PM impede possível abuso e socorre adolescente durante patrulhamento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 08h40

Durante patrulhamento de rotina na madrugada desta sexta-feira (03), na Rua Minas Gerais, em Jaru, uma intervenção da Polícia Militar resultou na proteção de uma adolescente que relatou estar sendo agarrada à força por um homem. A atuação da equipe ocorreu após um pedido silencioso de socorro feito pela jovem ao perceber a aproximação da viatura.

Segundo informações divulgadas pelo site Jaru em Ação, os policiais identificaram um casal em circunstância considerada suspeita nas proximidades de um arbusto. Ao notar a presença policial, a adolescente sinalizou discretamente que precisava de ajuda, o que motivou a abordagem imediata.

Com a aproximação da equipe, o homem soltou a jovem, que se deslocou rapidamente até os policiais e informou que havia sido abordada de forma agressiva. Ela relatou ainda que havia saído de um bar acompanhada do suspeito e que, durante o trajeto, passou a ser contida à força.

A vítima apresentava sinais de abalo emocional no momento do atendimento. Já o suspeito, conforme verificado pelos agentes, possui registros anteriores de passagens pela polícia e estava em liberdade quando o caso ocorreu. Ele foi contido no local e conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

A adolescente recebeu assistência imediata da equipe policial. A ocorrência foi encerrada com o encaminhamento do suspeito e a garantia de proteção à vítima, após a intervenção que impediu a possível consumação de um crime mais grave.