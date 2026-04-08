PM impede ataque entre facções e evita possíveis mortes em Porto Velho

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 08/04/2026 às 11h48

A Polícia Militar de Rondônia em uma ção preventiva, evitou um possível confronto armado entre facções criminosas na noite de terça-feira (7), em Porto Velho. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, nas proximidades do Residencial Porto Madero.

De acordo com a PM, equipes do 5º Batalhão realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam informações do Núcleo de Inteligência sobre um veículo VW/Gol, de cor prata, que estaria sendo utilizado por indivíduos armados, inclusive com armamento de calibre restrito.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o local e conseguiram identificar o veículo. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, três suspeitos desembarcaram do carro já com armas em punho e fugiram a pé em direção ao Residencial Porto Madero IV, demonstrando intenção de confronto.

Com o apoio de outras guarnições e a realização de cerco tático, os indivíduos foram contidos e se renderam. O veículo continuou em fuga, mas foi interceptado posteriormente por outra equipe na Avenida Amazonas com a Avenida Antônio Violão.

Na abordagem, foram apreendidas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre .45 e um revólver calibre .38, todas sem documentação e algumas com numeração raspada. Também foram encontrados celulares, roupas que seriam usadas para troca após o crime e placas adulteradas com fita isolante para dificultar a identificação do veículo.

Os suspeitos, identificados pelas iniciais F.G.J.F., N.K.V.S. e V.S.L., confessaram que receberam ordens de um indivíduo conhecido como “Fantasma”, supostamente do Rio de Janeiro, para realizar um ataque contra integrantes de uma facção rival ainda naquela noite.

Segundo a polícia, o plano incluía a coleta de armamento escondido em via pública antes da execução do crime. A ação rápida das equipes impediu a concretização do ataque, que poderia resultar em várias mortes.

Os envolvidos foram presos e menores apreendidos, sendo todos encaminhados à autoridade policial, junto com o material recolhido. Eles poderão responder por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, adulteração de veículo, entre outros crimes, além de possíveis atos preparatórios de homicídio.

A ocorrência contou com apoio de diversas unidades da PM, reforçando a atuação integrada das forças de segurança. A polícia destacou que a intervenção foi fundamental para preservar vidas e manter a ordem pública.