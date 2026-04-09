PM flagra trio armado que planejava série de roubos na região Central

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 09/04/2026 às 09h30

Três adolescentes de 15, 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (09), no cruzamento da Avenida Calama com México, bairro Embratel, na capital de Rondônia.



O trio, que confessou pertencer a facção criminosa CV, estava armado e planejava realizar uma série de roubos na região Central da capital.

​A equipe policial realizava patrulhamento quando se deparou com os acusados trafegando em duas bicicletas.



O comportamento suspeito motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, os militares encontraram uma arma de fabricação artesanal e uma faca do tipo açougueiro.



​Ao serem questionados, eles relataram que saíram do bairro Nova Esperança. O objetivo do trio era chegar ao Centro de Porto Velho para praticar roubos, tendo como alvos principais joias de ouro.



​Os jovens declararam abertamente o vínculo com a facção Comando Vermelho (CV), confirmando que a ação criminosa visava fortalecer as atividades do grupo ilícito na cidade.



​Diante do flagrante de porte ilegal de arma e preparação para roubo, os três foram apreendidos.