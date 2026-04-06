PM desvenda sequestro iniciado em Ariquemes, resgata vítimas em Porto Velho

Por PM/RO

Publicada em 06/04/2026 às 09h15

A Polícia Militar em Ariquemes desvendou e prendeu elementos de um crime de roubo com sequestro iniciado em Ariquemes e concluído em Porto Velho, no domingo (5). A ocorrência mobilizou equipes da Força Tática, Núcleo de Inteligência e o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), culminando na libertação das vítimas, recuperação de bens e neutralização de suspeitos apontados como integrantes de organização criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h40, de domingo, uma guarnição da Patrulha Força Tática foi acionada após um roubo registrado no setor Mutirão, às margens da BR-364, na madrugada, em Ariquemes. Criminosos armados invadiram uma residência, renderam moradores e levaram diversos objetos de valor. Durante a fuga, os suspeitos sequestraram duas vítimas, identificadas como um adulto e um menor de idade, obrigando-os a entrar no próprio veículo da família, uma BMW X4 branca.

O carro possuía sistema de rastreamento em tempo real, o que permitiu às equipes policiais em Porto Velho localizar e interceptar o veículo. As vítimas foram encontradas amarradas no porta-malas e libertadas. Parte dos envolvidos foi presa ainda na capital.

Resposta a injusta agressão

Com base nas informações colhidas, o Núcleo de Inteligência da PM identificou outros suspeitos que estariam em Ariquemes com armas e objetos roubados. A equipe da Força Tática se deslocou até o endereço indicado e realizou aproximação tática.

Durante a ação, dois homens foram localizados e reagiram à abordagem. Segundo a PM, um deles, identificado como Lucas Marim Carvalho, tentou fugir pelos fundos da residência armado e chegou a apontar a arma para um policial, acionando o gatilho. O revólver, no entanto, falhou. Diante da ameaça, houve reação por parte da equipe.

Na sequência, o segundo suspeito, Daniel dos Santos Oliveira, também teria efetuado disparos contra os policiais. Os agentes revidaram para conter a agressão. Ambos foram baleados, socorridos com vida ao Hospital Regional de Ariquemes, mas não resistiram aos ferimentos.

A perícia técnica e a Delegacia de Homicídios estiveram no local para os procedimentos legais.

Armas, drogas e objetos recuperados

Na residência, os policiais encontraram diversos itens provenientes do roubo, incluindo uma motoneta, dinheiro em espécie, relógios, perfumes, bebidas alcoólicas e outros objetos pessoais. Também foram apreendidas armas de fogo, munições, balanças de precisão, porções de maconha e vários aparelhos celulares, alguns envoltos em papel alumínio — possivelmente para dificultar rastreamento.

Além disso, foram localizadas roupas que teriam sido usadas no crime.

Ligação com facção criminosa

Segundo a Polícia Militar, os dois suspeitos mortos possuíam diversas passagens por crimes graves e seriam ligados a uma facção criminosa. Informações de inteligência apontam que eles atuavam na prática de roubos na região de Ariquemes com o objetivo de financiar atividades do grupo.

Ainda conforme a PM, há indícios de que líderes da facção teriam ordenado a intensificação de crimes patrimoniais na cidade, especialmente roubos a residências e furtos de motocicletas, com características semelhantes ao caso registrado.

A ocorrência foi apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde os materiais apreendidos foram entregues para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.