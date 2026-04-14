Petroleiros atravessam o Estreito de Ormuz em meio a bloqueio marítimo dos EUA

Por G1

Publicada em 14/04/2026 às 11h02

Ao menos quatro navios petroleiros sancionados pelos Estados Unidos navegaram pelo Estreito de Ormuz entre segunda e terça-feira (14) em meio a um bloqueio do Exército norte-americano na região, segundo agências de monitoramento marítimo.

Um deles, o petroleiro chinês Rich Starry, regrediu em sua rota durante a manhã desta terça após entrar no Golfo de Omã, onde navios de guerra dos EUA estão estacionados, segundo análise do g1 no site MarineTraffic.

Segundo de acordo com dados das plataformas Kpler, LSEG e MarineTraffic, os quatro petroleiros têm ligação com o Irã e são os seguintes:

Rich Starry;

Elpis;

Peace Gulf;

Murlikishan.

Segundo dados das companhias de monitoramento, o navio-tanque Rich Starry foi o primeiro navio a atravessar o estreito e a sair do Golfo desde o início do bloqueio. A embarcação e sua proprietária, a empresa chinesa Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, são alvos de sanções dos Estados Unidos por negociarem com o Irã.

Segundo os dados, o Rich Starry tem médio porte e transporta carregamento de cerca de 250 mil barris de metanol, carregada em seu último porto de escala, o Hamriyah, nos Emirados Árabes Unidos. Os dados também mostraram que o petroleiro de propriedade chinesa tem tripulação chinesa a bordo.

Segundo o MarineTraffic, o Rich Starry atravessou Ormuz vindo do Golfo Pérsico em direção ao Golfo de Omã, mas pareceu dar meia-volta por volta das 8h da manhã, no horário de Brasília, desta terça e desde então ruma de volta em direção ao estreito. (Veja na imagem abaixo)

Rota do navio petroleiro chinês Rich Starry ao redor do Estreito de Ormuz entre 13 e 14 de abril de 2026. — Foto: Reprodução/MarineTraffic

Ainda não se sabe o que havia causado a movimentação até a última atualização desta reportagem.

O que sabemos é que o Exército dos EUA realiza bloqueio marítimo do Golfo de Omã e do Mar Arábico, além da costa e de portos iranianos, desde as 11h de segunda-feira, no horário de Brasília. A informação indica que a maior parte dos navios de guerra esteja nessa região, e não propriamente em dentro do Estreito de Ormuz.

O bloqueio dos EUA tem como objetivo limitar o trânsito marítimo Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã desde o início da guerra e que desde então tem registrado travessia de navios ligados ao regime iraniano ou que pagam "pedágio".

Outro petroleiro sancionado pelos EUA, o Murlikishan, também entrou no Golfo Pérsico pelo Estreito de Ormuz na terça-feira, segundo dados da LSEG. O petroleiro estava vazio e deve carregar óleo combustível no Iraque, de acordo com a Kpler. A embarcação, anteriormente conhecida como MKA, já transportou petróleo russo e iraniano.

Já o Elpis saiu do porto em Bushehr, no Irã, e cruzou o Estreito de Ormuz na madrugada entre segunda e terça-feira, porém está parada no norte do Golfo do Omã desde então, segundo o MarineTraffic.