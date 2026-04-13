Pequenos empreendedores recebem certificação do projeto Bem da Gente, da Energisa

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 13/04/2026 às 08h30

A conquista do certificado marcou mais do que o fim de um curso para 17 moradores de Porto Velho. Representou o início de uma nova fase para pequenos empreendedores que decidiram investir no próprio negócio e transformar a própria realidade.

A formatura da segunda turma do programa Bem da Gente, promovido pela Energisa Rondônia, foi realizada no auditório da empresa, na Avenida Imigrantes. O grupo participou da capacitação no bairro Nacional, zona norte da capital, onde, ao longo de cinco meses, teve acesso a conhecimentos voltados ao empreendedorismo.

Aprendizado que vira oportunidade

Durante o curso, os participantes mergulharam em temas essenciais para quem deseja empreender, como planejamento de negócios, marketing, gestão financeira, legislação e técnicas de vendas. A formação contou ainda com workshops práticos realizados em parceria com o Sebrae, permitindo que os alunos aplicassem o conteúdo na realidade dos próprios negócios.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi de Rondônia (IEL-RO) e com apoio do Sebrae, une responsabilidade social e eficiência energética, ao incentivar o uso consciente da energia elétrica enquanto fortalece a economia local.

Histórias que ganham força

Entre os formandos, histórias de persistência e esperança deram o tom da cerimônia. A empreendedora Ilza Parentes, que atua no ramo de alimentação, vê no certificado uma virada de chave. “Eu já trabalhava nessa área, mas sentia falta de conhecimento. Agora, me sinto mais preparada para crescer e organizar melhor o meu negócio”, contou.

A analista de eficiência energética da Energisa Rondônia, Camila Lopes, destacou o impacto do programa na vida dos participantes. “Mais do que um curso, o Bem da Gente é sobre acreditar no potencial das pessoas. Cada certificado entregue aqui representa uma história de esforço e uma oportunidade de mudança”, afirmou.

Parcerias que transformam

A cerimônia também reuniu representantes das instituições parceiras, como o superintendente do Sebrae, José Alberto Anísio, e o superintendente do IEL, Sílvio Leite.

Eles ressaltaram a importância da união entre empresas e entidades para ampliar oportunidades, estimular o empreendedorismo e promover inclusão produtiva em Rondônia.

Para os novos certificados, o momento simboliza mais do que a conclusão de uma etapa, é o começo de novos planos, negócios fortalecidos e a chance concreta de mudar de vida por meio do próprio trabalho.