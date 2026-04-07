Pelo menos 18 mortos em ataque aéreo perto de Teerã

Por Notícias ao minuto

Publicada em 07/04/2026 às 10h29

Pelo menos 18 pessoas morreram nesta segunda-feira, incluindo duas crianças, após um ataque aéreo atingir a província de Alborz, próxima à capital do Irã, Teerã. A informação foi divulgada por veículos da imprensa iraniana.

Os bombardeios atingiram áreas residenciais, segundo a agência de notícias Fars e o portal Mizan, ligado ao poder judiciário, que citou um vice-governador da região.

"Até o momento, foram confirmadas as mortes de 18 de nossos compatriotas, incluindo duas crianças", informou a autoridade. Outras 24 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais.

O episódio ocorre no 39º dia do conflito iniciado em 28 de fevereiro, após uma ofensiva militar conjunta de Israel e Estados Unidos. Desde então, a guerra já deixou mais de três mil mortos na região do Golfo Pérsico.

Em resposta, o governo iraniano intensificou ataques contra interesses americanos e israelenses em países vizinhos, além de bloquear o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo.

A região é responsável pela passagem de cerca de um quinto do petróleo e gás comercializados globalmente. O bloqueio provocou alta nos preços dos combustíveis e deve impactar a inflação de diversos produtos em escala internacional.