Parceria entre Prefeitura e Sicoob Credip leva serviços de saúde à Feira Agro & Negócio

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 14h18

A 1ª Feira Agro & Negócio promovida pela Sicoob Credip foi realizada no dia 24 de abril de 2026, em Rolim de Moura, reunindo produtores rurais, empresários e a comunidade em geral em uma iniciativa voltada ao fortalecimento do agronegócio regional.

Um dos principais destaques do evento foi a parceria com a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que garantiu a presença das equipes da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde. Durante a programação, foram ofertados serviços essenciais à população, como vacinação, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e verificação de glicemia. A ação reforça o compromisso da gestão municipal em levar atendimentos preventivos para mais perto da população, especialmente em eventos de grande circulação.

A iniciativa também demonstra a integração entre saúde pública e desenvolvimento econômico, evidenciando que o cuidado com a população acompanha o crescimento dos setores produtivos do município. A presença das equipes de saúde contribuiu para ampliar o acesso aos serviços e promover a conscientização sobre a importância da prevenção.

Além das ações na área da saúde, a feira teve como foco central impulsionar o setor agropecuário, oferecendo oportunidades em máquinas, ferramentas e insumos agrícolas.

A realização da feira em Rolim de Moura reforça o papel do município como um dos polos importantes do agronegócio em Rondônia, promovendo não apenas negócios, mas também ações integradas que beneficiam diretamente a população.