Papa pede fim da guerra no Oriente Médio antes da Páscoa

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 04/04/2026 às 09h57

O papa Leão XIV afirmou que espera o fim da guerra no Oriente Médio antes da Páscoa, celebrada no domingo, dia 5. O pontífice, nascido nos Estados Unidos, pediu que líderes mundiais priorizem o diálogo para que “a paz, especialmente na Páscoa, possa reinar em nossos corações”.

Esta será a primeira Páscoa de Leão XIV à frente da Igreja Católica. Ele assumiu o pontificado em maio do ano passado, após a morte do Papa Francisco, ocorrida em abril.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o sociólogo Francisco Borba Neto, especialista nas relações entre religião, cultura e política, afirmou que a busca pelo fim de conflitos tem sido uma das principais marcas da atuação do pontífice.

Segundo ele, um sinal dessa postura foi a escolha do Líbano e da Turquia como destinos da primeira viagem internacional de Leão XIV, entre novembro e dezembro de 2025. “Foi uma tentativa de fortalecer forças políticas interessadas na paz”, afirmou.