Papa Leão XIV classifica como

Por G1

Publicada em 07/04/2026 às 15h35

O papa Leão XIV chamou de “inaceitáveis” as ameaças contra todo o povo do Irã durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (7). As declarações foram feitas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que uma “civilização inteira morrerá” na noite desta terça.

Nos últimos dias, o pontífice tem intensificado críticas ao conflito no Oriente Médio. Em 29 de março, ele afirmou que Deus não escuta as orações de líderes que promovem a guerra.

Agora, Leão fez um novo apelo e pediu que cidadãos de todo o mundo entrem em contato com representantes políticos e cobrem o fim da guerra. Ele disse ainda que todos precisam pensar nas vítimas do conflito, incluindo crianças.

Em referência às ameaças de Trump de bombardear pontes e usinas de energia, o papa afirmou que ataques à infraestrutura civil são violações do direito internacional.

"A ameaça contra o povo do Irã é inaceitável. Há questões de direito internacional, mas muito mais do que isso, é uma questão moral", afirmou.

Ameaça de Trump

Trump usou uma rede social nesta terça-feira para afirmar que uma civilização inteira seria morta durante a noite. A publicação foi feita horas antes do prazo final estabelecido para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz.

O presidente vinha fazendo uma série de ameaças ao país nos últimos dias. No domingo (5), ele disse que, se não houvesse acordo até as 21h desta terça-feira, pontes e usinas de produção de energia seriam destruídas em poucas horas.

Na mensagem mais recente, feita na Truth Social, o presidente dos EUA afirmou que o ataque previsto para esta terça-feira será um dos momentos mais importantes da “complexa história do mundo”.

“Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma mudança de regime completa e total, em que mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, quem sabe?”, escreveu.

O Irã já indicou que não pretende ceder e afirmou que pode atacar alvos semelhantes em países vizinhos aliados dos EUA caso as ameaças de Trump se concretizem. Refinarias de petróleo e usinas de dessalinização também podem ser atingidas.