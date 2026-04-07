Oportunidades no mercado de trabalho em alta: Rondônia inicia a semana com mais de 2.200 vagas de emprego

Por Vanessa Moura

Publicada em 07/04/2026 às 09h45

A semana começa com boas notícias para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho em Rondônia. Segundo dados atualizados do governo de Rondônia, o estado conta atualmente com 2.221 vagas abertas na plataforma criada para facilitar o acesso a vagas de emprego. O sistema também disponibiliza 47 vagas específicas para aprendizes. Além disso, há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO), mais de 7 mil empresas estão cadastradas na plataforma, facilitando que empresas encontrem profissionais que tenham os perfis para suas funções, e também para que os candidatos cadastrem currículos e encontrem as vagas desejadas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que Rondônia está entre os estados com menor taxa de desocupação do Brasil, posicionando-se como um dos ambientes mais favoráveis para negócios e empregos. “As ações do governo, somadas à dedicação da população, estão transformando Rondônia em um estado repleto de oportunidades para quem quer desenvolver e ter uma vida mais digna.”

DESTAQUES DA SEMANA

Entre as diversas vagas no estado há oportunidades para vendedores e profissionais de serviços gerais

Diversas cidades registraram um volume significativo de novas oportunidades; entre elas, destacam-se:

Ji-Paraná: lidera o ranking recente com 78 vagas, destacando-se a procura por vendedores (17) e ajudantes de carga e descarga (11).

Porto Velho: a Capital soma 48 novas oportunidades, com demanda variada, desde analistas de folha de pagamento até vendedores e profissionais de serviços gerais.

Cacoal: registra 40 vagas, com foco em vendedores, auxiliares administrativos e operadores de produção.

Vilhena: apresenta 16 novas vagas, incluindo funções técnicas e de logística.

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