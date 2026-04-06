Operação Sorriso realiza cirurgias e transforma vidas de pacientes com fissuras labiopalatinas em Rondônia

Por Lara Lívia

Publicada em 06/04/2026 às 16h18

Com o objetivo de garantir assistência, acesso e qualidade de vida às pessoas com fissuras labiopalatinas em Rondônia, a Operação Sorriso, em parceria com o governo do Estado, realizou triagem e operação cirúrgica em 42 pacientes no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A ação começou no dia 26 de março e se estendeu até o dia 29. No dia 30 (segunda-feira), os pacientes operados receberam alta hospitalar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa é uma iniciativa internacional voltada a levar esperança aos pacientes. “Além de garantir o desenvolvimento das crianças e melhorar a qualidade de vida, especialmente na alimentação, as cirurgias devolvem a autoestima das pessoas, e esse é o objetivo da gestão oferecer conforto e saúde para todos”, ressaltou.

A programação contou com triagem de pacientes, envolvendo profissionais de diversas especialidades, que avaliaram se cada pessoa atendia aos critérios necessários para passar pelo procedimento cirúrgico. Segundo o titular da Secretaria de Estado da saúde (Sesau), Edilton Oliveira o programa atende a quem mais precisa. “Muitas famílias não teriam condições de custear um tratamento tão complexo. Por isso, garantir que essas cirurgias sejam realizadas em Rondônia é um passo fundamental para promover inclusão, dignidade e acesso à saúde”.

ESPERANÇA

Alguns pacientes precisam de mais de uma cirurgia para não comprometer o desenvolvimento, como foi o caso do pequeno Adryan Moreira. Aos 10 anos, ele realizou a segunda cirurgia labiopalatina pelo Programa Operação Sorriso. O pai do menino, Natalino Moreira, expressou satisfação com a realização do procedimento. “Fico muito feliz em saber que ele pôde realizar essa segunda cirurgia, pois ainda enfrenta dificuldades na escola e sofre bullying. É difícil, mas agora isso vai passar, graças à união de todos os profissionais para que essa ação acontecesse”.

O coordenador do Núcleo de Fissurados de Rondônia (NUFIS), Felipe Leão, ressaltou que os pacientes atendidos pela Operação Sorriso seguem em acompanhamento no NUFIS, recebendo atendimento multiprofissional e todo o suporte necessário após a alta médica.

CAPACITAÇÃO

O programa educativo contribui de forma decisiva para o aprimoramento de competências em diferentes áreas da saúde, como cirurgia plástica, anestesia, enfermagem, fonoaudiologia, odontologia, psicologia, pediatria, genética, organização de prontuários médicos e técnicas de imagem do paciente (PIT). Esses treinamentos não apenas qualificam os profissionais para oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente, mas também fortalecem a capacidade de Rondônia em oferecer tratamento especializado, consolidando o estado como referência nacional no cuidado integral aos pacientes.

ATENDIMENTO

Pessoas com fissuras labiopalatinas de Rondônia ou regiões vizinhas podem receber atendimento no Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis). Basta procurar a unidade, que fica anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), localizada na avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial, em Porto Velho.