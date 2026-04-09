Oficina de Iniciação Dramática fortalece ações do Maio Amarelo em municípios de Rondônia

Por Michele Carvalho

Publicada em 09/04/2026 às 16h23

A Oficina de Iniciação Dramática para o Trânsito segue avançando pelos municípios de Rondônia e já passou pelas regionais de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Costa Marques. A iniciativa é do governo do Estado, com execução do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A capacitação tem preparado servidores para atuarem diretamente nas ações educativas do Maio Amarelo 2026, levando informação e conscientização à população de forma dinâmica e acessível.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância de investir em estratégias educativas que dialoguem com a população. “A educação para o trânsito salva vidas. Projetos como esse ampliam o alcance das ações do governo e fortalecem a conscientização de forma próxima e eficaz”.

Durante as oficinas ministradas pela Escola Pública de Trânsito (EPT), os participantes vivenciam práticas de expressão corporal, construção de materiais cênicos e encenação dramática, transformando o aprendizado em ferramentas de abordagem nas ruas. A iniciativa também contou com a participação de parceiros locais, como: a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Miguel do Guaporé, que reforçaram o alcance das ações educativas.

A oficina já passou também pelas regionais de Ariquemes e Jaru, consolidando-se como uma importante ferramenta de preparação dos servidores para o período do Maio Amarelo, ampliando o alcance das ações educativas em diferentes municípios do estado.

PROJETO INICIADO NO CARNAVAL SEGUE EM EXPANSÃO

O projeto iniciado durante o período do Carnaval, demandou as primeiras turmas que foram formadas em Porto Velho para atuação nas ações educativas da festividade. Com o sucesso das intervenções nas ruas, o projeto ganhou força e foi expandido para o interior do estado, alcançando diferentes regionais.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a iniciativa representa um avanço na forma de comunicar a educação no trânsito. “Estamos preparando os servidores para atuar de forma autêntica, utilizando a arte como ferramenta de transformação social e de preservação da vida”, pontuou.

De acordo com o professor e agente de trânsito responsável pela oficina, Ruymar Pereira, a abordagem cênica contribui diretamente para a efetividade da mensagem. “Com as intervenções teatrais nas ruas, as pessoas conseguem absorver melhor as informações e até aceitar com mais facilidade as orientações de trânsito. Isso fortalece a mensagem da campanha, que neste ano traz o tema ‘No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas’”, explicou.

A Oficina de Iniciação Dramática para o Trânsito segue com próximas etapas nas regionais de Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Guajará-Mirim e Porto Velho, reforçando o compromisso do Detran-RO com a educação para o trânsito e a preservação da vida.