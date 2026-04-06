Obra da ponte Bate Estaca entra na reta final com serviços de acabamento; obra representa uma solução definitiva

Por André Oliveira

Publicada em 06/04/2026 às 16h05

O acesso pela Estrada de Santo Antônio passa a ser realizado exclusivamente pela nova ponte sobre o igarapé Bate Estaca. A partir de agora, toda a travessia no trecho deve ocorrer somente pela estrutura, já que o caminho provisório anteriormente utilizado foi desativado e a passagem pela área da usina está fechada desde o final do mês passado.

Segundo o prefeito Léo Moraes, além de resolver definitivamente o problema, a estrutura também melhora a fluidez do tráfego em uma das principais rotas da região, contribuindo para o desenvolvimento local. “A região de Santo Antônio, é um ponto histórico da nossa cidade, por isso merece todo esse cuidado e principalmente agilidade na obra”.

A obra representa uma solução definitiva para um problema histórico que, por anos, causou transtornos e deixou comunidades isoladas. Construída com estrutura de aço e reforço com pedras tipo rachão, a ponte foi projetada para suportar um volume maior de água, garantindo mais resistência, durabilidade e segurança, especialmente em períodos de cheia.

De acordo com Thiago Cantanhede, a estrutura principal já está concluída e em funcionamento

A execução rápida da obra evidencia a agilidade da gestão municipal em atender uma demanda urgente da população. Em pouco tempo, foi possível restabelecer o tráfego e devolver o acesso à região, encerrando uma situação de isolamento que afetava moradores, produtores rurais e usuários da via.

De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, a estrutura principal já está concluída e em funcionamento. “A questão da ponte já está finalizada, o tráfego já foi liberado. A única questão que faltava era o serviço da Caerd com a tubulação para o fornecimento de água. Eles terminaram no último sábado e agora a gente vai fazer o acabamento, com colocação do meio-fio, pintura e alguns ajustes”.

O secretário destaca que mesmo com as últimas chuvas, o volume de água foi acompanhado e permanece dentro do previsto no planejamento. Mesmo antes da conclusão total dos detalhes finais, a nova ponte já havia permitido a retomada da mobilidade e o acesso a serviços essenciais, trazendo mais tranquilidade para quem depende diariamente da estrada.