O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte com chuvas intensas nesta quarta-feira (29)

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quarta-feira (29), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Essas tempestades tendem a ser mais frequentes e intensas durante os períodos da tarde e da noite.
No Tocantins, as chuvas se concentram nas mesorregiões do Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, Jalapão e Porto Nacional.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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