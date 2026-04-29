O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte com chuvas intensas nesta quarta-feira (29)

Por Brasil61

Publicada em 29/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quarta-feira (29), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Essas tempestades tendem a ser mais frequentes e intensas durante os períodos da tarde e da noite.

No Tocantins, as chuvas se concentram nas mesorregiões do Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, Jalapão e Porto Nacional.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).