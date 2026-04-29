Deputado Luizinho Goebel recebe educadores de Primavera de Rondônia em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 08h00

O deputado estadual Luizinho Goebel recebeu, em seu gabinete em Porto Velho, uma comitiva de professores e professoras do município de Primavera de Rondônia. O encontro foi marcado por diálogo aberto, troca de experiências e discussão de pautas importantes para o fortalecimento da educação no estado.

Durante a reunião, os educadores apresentaram demandas, compartilharam desafios do cotidiano escolar e destacaram a importância de políticas públicas que valorizem os profissionais da educação. O deputado ouviu atentamente cada ponto levantado, reforçando seu compromisso com a categoria.

“Foi um momento muito produtivo. A educação é uma das bases do desenvolvimento e precisamos estar sempre próximos de quem vive essa realidade todos os dias”, destacou Luizinho Goebel.

O parlamentar reafirmou que seguirá trabalhando para apoiar iniciativas que promovam melhorias na estrutura das escolas, valorização profissional e avanços na qualidade do ensino. Segundo ele, encontros como esse são essenciais para alinhar ações e construir soluções conjuntas.

A visita reforça a importância do diálogo entre o poder público e os profissionais da educação, fortalecendo parcerias e ampliando o compromisso com o futuro dos estudantes de Rondônia.