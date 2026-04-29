Prefeitura de Ji-Paraná conclui reconstrução estratégica da ponte sobre o Rio Forquilha na L-205

Por Anfrízio Santana

Publicada em 29/04/2026 às 08h30

“Estamos trabalhando para garantir que cada cidadão tenha seu direito de ir e vir preservado, especialmente nas regiões rurais que dependem dessas estruturas para o dia a dia”, afirmou o prefeito Affonso Cândido.

A Prefeitura de Ji-Paraná concluiu, no dia 24 de abril, a reconstrução da ponte sobre o Rio Forquilha, localizada na L-205, no Setor das 200. A obra foi executada pela equipe de Ponte de Madeira da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), com início dos trabalhos em 17 de março, começando pelo transporte de madeira e seguindo todas as etapas necessárias até a finalização.

A intervenção teve como objetivo restaurar uma estrutura essencial para a mobilidade da população rural, garantindo acesso seguro a propriedades, escolas e serviços. A ponte sofreu deterioração natural causada pelo tempo e pela constante exposição às intempéries, situação que exigiu uma ação técnica eficiente e duradoura.

Para assegurar maior resistência e estabilidade, a equipe utilizou pedras de grande porte nos aterros e implantou pilares de madeira com bases reforçadas por manilhas de um metro de diâmetro, preenchidas com concreto, formando sapatas robustas. Esse método aumenta significativamente a vida útil da estrutura e reduz riscos em períodos de cheia.

Os trabalhos enfrentaram desafios importantes, principalmente devido ao período chuvoso, que elevou o nível das águas e exigiu pausas estratégicas até que as condições permitissem a continuidade segura da obra. Mesmo assim, a equipe manteve o cronograma dentro do possível, conciliando a reforma com atendimentos emergenciais.

Durante esse período, também foram realizadas melhorias em outros pontos da zona rural, como a reforma de dois bueiros na própria L-205, nas proximidades do “sítio do Rildo”, além da recuperação de pontes em diferentes localidades: uma de 9 metros no Rio Riachuelo (L-98), outra de 8 metros na mesma linha, uma de 7 metros na L-86 e uma de 6 metros na L-União. As informações foram detalhadas pelo chefe da equipe, Antônio Carlos Florêncio, (Negão).

“Cada obra como essa representa mais segurança e dignidade para quem vive e produz na zona rural. Nosso compromisso é garantir estruturas resistentes e trafegáveis durante todo o ano”, destacou a secretária Valquíria Rodrigues Luz de Andrade.

A reconstrução da ponte do Rio Forquilha reforça o compromisso da atual gestão municipal com a infraestrutura rural, reconhecendo a importância dessas vias para o desenvolvimento econômico e social. Ao investir em soluções duráveis e enfrentar adversidades com planejamento, o Governo Municipal demonstra que cuidar das estradas e pontes é, acima de tudo, cuidar das pessoas e do futuro de Ji-Paraná.