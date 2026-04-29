Prefeitura divulga prazos para prova de vida de aposentados e pensionistas municipais

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 08h36

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru – JARU-PREVI, reforça os prazos para o recadastramento/prova de vida anual dos aposentados e pensionistas do município.

A prova de vida pode ser realizada presencialmente, indo até o Jaru-Previ portando CPF, documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de estado civil, via aplicativo do Gov.br ou por meio de escritura pública de prova de vida e residência registrada em cartório.

O JARU-PREVI funciona das 7h até as 13h e está situado na Avenida Rio Branco, 1252, Setor 02. Qualquer dúvida pode ser sanada por meio dos telefones 69 992572-2401, 3521-1774 ou pelo site

https://jaruprevi.ro.gov.br/.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DE PROVA DE VIDA PARA 2026

Aniversariantes do mês de:

Abril – De 01/04/2026 a 15/05/2026

Maio – De 01/05/2026 a 15/06/2026

Junho – De 01/06/2026 a 15/07/2026

Julho – De 01/07/2026 a 15/08/2026

Agosto – De 01/08/2026 a 15/09/2026

Setembro – De 01/09/2026 a 15/10/2026

Outubro – De 01/10/2026 a 15/11/2026

Novembro – De 01/11/2026 a 10/12/2026

Dezembro – De 01/12/2026 a 15/01/2027