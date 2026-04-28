O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva predomina na Região Norte nesta terça-feira (28)

Por Brasil61

Publicada em 28/04/2026 às 07h50

A previsão indica chuva na Região Norte nesta terça-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todos os estados da região.

O Inmet emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em áreas do Nordeste e Sudeste do Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins e Roraima. O aviso vale para municípios como Abaetetuba (PA), Acará (PA) e Abreulândia (TO).

A previsão indica acumulados de até 50 mm por dia.

Entre as capitais, mínimas de 23ºC em Rio Branco (AC) e Palmas (TO), e de 24ºC em Manaus (AM) e Boa Vista (RR). As máximas devem chegar a 30ºC em Porto Velho (RO), 32ºC em Macapá (AP) e 33ºC em Belém (PA).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.