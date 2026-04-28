Com investimento do Deputado Ezequiel Neiva, produção rural ganha mais estrutura em Parecis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 28/04/2026 às 08h40

Ezequiel Neiva esteve presente na entrega dos maquinários em Parecis (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A chegada de um trator traçado com cabine e de uma grade aradora de 14 discos representa um avanço para a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio São Pedro (Aspruvape), fortalecendo diretamente as atividades agrícolas e a infraestrutura em Parecis. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), atendendo a demanda do ex-prefeito Luiz Amaral e do vereador Mazin do Amaral para contribuir com o aumento da produtividade e melhores condições de trabalho no campo.

O presidente da Aspruvape, Ginan Gomes Barbosa, destacou a importância dos equipamentos para o desenvolvimento das atividades da associação e também para a comunidade ao redor. “Deu esse bem para nós que é a grade aradora e esse trator. É uma grande satisfação para todos nós da associação e até para os vizinhos. É para o bem-estar da nossa região, para nossa plantação e também para ajudar nas estradas quando o ônibus escolar atola. Agradeço ao deputado por isso”, frisou.

Ginan valorizou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva em prol da associação (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

Segundo ele, a associação tem avançado gradativamente na produção agrícola, com destaque para o cultivo de milho e café. “Aqui estamos mexendo muito com plantio de milho e café. A grade ajuda a preparar a terra para plantar e, devagar, vamos conseguindo mais coisas para continuar produzindo e atendendo nossa região”, afirmou. Ginan também agradeceu o apoio de lideranças locais. “Só temos a agradecer ao deputado estadual Ezequiel Neiva e ao Luiz Amaral, que nos apresentou o deputado para nós e trouxe ele para conhecer nossa associação”, completou.

O produtor rural Moiseniel Queiroz, conhecido como Bita, ressaltou que a conquista representa um marco para a comunidade, que há anos aguardava investimentos. “O Luiz Amaral falou dele, ele veio aqui e prometeu o trator e a grade. Trabalhamos na documentação da associação e enviamos tudo. Foram 20 anos sem nada, e graças ao Luiz Amaral e ao deputado Ezequiel Neiva, ele trouxe o maquinário para nós. Foi o único que trouxe”, destacou.

Moiseniel Queiroz aprovou a chegada do maquinário para a associação (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou que o investimento busca fortalecer a produção rural e melhorar as condições de trabalho no campo. “Nosso compromisso é apoiar quem produz, garantindo condições para que as associações possam crescer e gerar mais desenvolvimento para suas regiões. Esse trator e a grade aradora vão contribuir diretamente com a produtividade e também com a infraestrutura local”, afirmou.

Neiva também reforçou a importância da agricultura familiar para a economia regional. “A agricultura familiar é a base do desenvolvimento em muitos municípios. Quando investimos nesse setor, estamos incentivando a geração de renda, a permanência das famílias no campo e o fortalecimento da economia local”, concluiu.

Fotos: Luís Castilhos