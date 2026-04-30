O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva na Região Norte continua nesta quinta-feira (30)

Por Sophia Stein

Publicada em 30/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para esta quinta-feira (30) na Região Norte, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é de muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas em grande parte do Amazonas, Pará e Amapá. Em cidades como Belém e Manaus, as chuvas podem ocorrer de forma moderada a forte, especialmente entre os períodos da tarde e da noite.

No Acre, em Roraima e no centro-norte de Rondônia, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Já no Tocantins e no sul de Rondônia, o céu permanece com muitas nuvens e as chuvas devem ocorrer de forma rápida.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).