16º Congresso Estadual de Educação do SINTERO reúne 600 participantes com representantes das 11 regionais em Porto Velho

Por SINTERO

Publicada em 30/04/2026 às 08h25

Teve início na terça-feira (28), em Porto Velho, o 16º Congresso Estadual de Educação do SINTERO, reunindo cerca de 600 participantes, incluindo representantes das 11 regionais do sindicato em Rondônia, em um grande encontro de fortalecimento da educação pública e da organização sindical.

Com o tema “Plano Nacional de Educação: Educação para a vida com o desafio de transformação e inclusão”, o primeiro dia de programação foi marcado por momentos de reflexão, formação política e valorização da história de luta da categoria.

A abertura contou com apresentação cultural, recepção das delegações regionais e a presença de importantes representantes de instituições educacionais, sindicais e órgãos públicos, fortalecendo o debate sobre os rumos da educação e das políticas públicas no estado e no país.

Durante sua fala de abertura, a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, deu boas-vindas aos participantes e destacou a força construída ao longo dos 37 anos de atuação da entidade, evidenciando o compromisso do sindicato com a defesa da educação pública, dos direitos da categoria e da transformação social por meio da luta coletiva.

A presença das 11 regionais reforçou a dimensão estadual do congresso e a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras em educação na construção de pautas fundamentais para o presente e o futuro da categoria.

A palestra principal foi conduzida pela presidenta da CNTE, Fátima Silva, e pelo especialista em História Contemporânea Carlos Abicalil, proporcionando importantes reflexões sobre o Plano Nacional de Educação, seus desafios e o papel transformador de uma educação inclusiva. O espaço também foi marcado pela participação ativa dos congressistas, que puderam dialogar, esclarecer dúvidas e aprofundar questões relacionadas ao tema central.

Um dos momentos mais marcantes do dia foi a exibição do documentário “Eu sou SINTERO, eu faço parte dessa história”, que emocionou o público ao revisitar a trajetória do sindicato por meio de relatos de ex-presidentes, relembrando períodos de grandes desafios, mobilizações históricas e conquistas fundamentais para a categoria.

A produção destacou momentos emblemáticos da caminhada sindical e relembrou que a história do SINTERO foi construída por milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, ao longo de quase quatro décadas, transformaram organização em resistência e luta em conquistas. O primeiro dia do congresso deixou evidente que esse legado segue vivo na atuação da categoria e nas discussões que continuam ao longo da programação.