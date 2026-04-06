Novo sistema online do Passe Livre moderniza atendimento em Rondônia e amplia acesso ao benefício

Por Antonia Lima

Publicada em 06/04/2026 às 16h11

A carteirinha também passa a ser enviada por e-mail e pode ser disponibilizada por aplicativos de mensagens, além de ficar disponível para download no site

Com foco na modernização dos serviços públicos, o governo de Rondônia disponibiliza, a partir desta segunda-feira (6), o novo sistema online do programa Passe Livre. A ferramenta marca uma nova etapa no atendimento aos beneficiários, trazendo mais agilidade, segurança e praticidade, sem deixar de lado o atendimento presencial, que continua sendo oferecido à população.

Desenvolvido pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), através da equipe de Tecnologia da Informação (TI), o sistema surge como resposta à crescente demanda pelo benefício e às limitações da plataforma anterior, acompanhando a evolução necessária para garantir ainda mais controle e eficiência nos processos. Um dos principais avanços é a praticidade e a facilidade de acesso ao serviço. Agora, os beneficiários podem resolver tudo de forma totalmente online pelo site https://passelivre.der.ro.gov.br/ sem precisar sair de casa. A carteirinha também passa a ser enviada por e-mail e pode ser disponibilizada por aplicativos de mensagens, além de ficar disponível para download no site, garantindo mais comodidade e rapidez ao beneficiário para ter a carteirinha na palma da mão.

A nova solução promete transformar a forma como o Passe Livre é utilizado, trazendo benefícios diretos para quem utiliza o serviço. Com um sistema mais simples, rápido e organizado, o usuário ganha mais autonomia, economiza tempo e consegue resolver tudo de forma prática no dia a dia. Outro ponto importante é o recadastramento. Para aqueles que já possuem a carteirinha física válida, haverá um prazo de até 180 dias para efetuar o recadastramento no sistema. Esse processo é essencial para assegurar o acesso à versão digital do documento e aproveitar todas as vantagens da nova plataforma.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou as vantagens da nova funcionalidade para quem utiliza a carteirinha Passe Livre. “A carteirinha digital traz mais facilidade para quem utiliza no dia a dia, que passa a ter o documento sempre disponível no celular. Isso evita deslocamentos e torna o acesso ao benefício muito mais fácil para a população.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a iniciativa representa um avanço significativo na modernização do benefício. “Utilizar a tecnologia para melhorar o atendimento à população é uma forma de garantir que os benefícios cheguem com mais rapidez à população. Esse novo modelo traz mais controle, transparência e eficiência para a gestão do Passe Livre”, destacou.

O gerente de Tecnologia da Informação do DER-RO, Diego Charles, explicou que a plataforma foi pensada com foco na praticidade para o usuário. “Buscamos desenvolver um sistema moderno, intuitivo e acessível. O objetivo é simplificar todo o processo, permitindo que o beneficiário tenha autonomia para solicitar, acompanhar e acessar sua carteirinha de forma prática e segura.”

Para quem utiliza o benefício, a novidade já gera expectativas positivas. A beneficiária Valdenira Barbosa comemorou as mudanças. “Agora ficou muito mais fácil. Além de dar mais segurança, facilita muito pra viajar, visitar a família e até ir aos estádios de futebol, que eu gosto muito. Vai ajudar bastante no dia a dia”, afirmou.

Como solicitar a carteirinha do Passe Livre online:

Separe os documentos necessários em formato PDF (documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de até dois salários mínimos e uma foto 3×4).

Para pessoas com deficiência ou em tratamento é necessário laudo médico;

Acesse o sistema no link: https://passelivre.der.ro.gov.br/;

Faça seu cadastro e preencha com seus dados pessoais;

Anexe todos os arquivos solicitados e solicite sua carteirinha Passe Livre;

Acompanhe o status da solicitação (o órgão tem até 15 dias para analisar a solicitação;

Após a confirmação, a carteirinha será enviada por e-mail e ficará disponível para download no próprio site.