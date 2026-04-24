Por sinjur

Publicada em 24/04/2026 às 13h56

Senhores filiados, informamos que foi proferida recente decisão nos autos do processo nº 0013177-54.2014.8.22.0001, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, referente à incorporação dos quintos de função de confiança e cargos em comissão.

Trata-se de um processo de grande relevância para a categoria, que envolve direito já reconhecido judicialmente e que vem sendo acompanhado pelo SINJUR desde o início, com atuação firme na defesa dos servidores.

Na decisão mais recente, um ponto importante foi garantido: o processo seguirá em andamento, sem qualquer paralisação, mesmo diante do pedido do Estado, o que representa avanço e evita atrasos na solução da demanda.

Outro aspecto relevante é a recente vitória que reverteu decisão anterior e assegurou a aplicação do tema 810 do STF, ou seja, o índice correto de correção monetária, gerando importante acréscimo nos valores devidos.

O processo agora avança para o cumprimento dessa decisão, com a realização de novos cálculos pela contadoria judicial.

O SINJUR reafirma que continuará atuando de forma ativa e estratégica em todas as fases do processo, sempre com o objetivo de garantir o melhor resultado para os servidores.

Pedimos tranquilidade aos filiados, pois o processo segue em andamento, com avanços importantes e acompanhamento permanente da assessoria jurídica do sindicato.