Nora de Leonardo debocha de boato de que João Guilherme reciclou presente da sobrinha

Por R7

Publicada em 30/04/2026 às 15h42

Olha a fofoca que deu o que falar nas redes! João Guilherme virou assunto depois que começou a circular um boato curioso envolvendo o presente de 15 anos da sobrinha, Maria Sophia.

Segundo os comentários que pipocaram na internet, o ator teria enviado um relógio à menina… mas não qualquer relógio!

O item seria o mesmo que ele ganhou no último Natal na Fazenda Talismã, durante a tradicional confraternização organizada por Leonardo. Ou seja: ele teria “reciclado” o presente.

A história rapidamente ganhou força, virou motivo de humor… mas não ficou sem resposta!

A mãe da menina, Thaís Gebelein, resolveu se pronunciar e reagiu com deboche aos rumores, deixando claro que não passou de especulação.

Com ironia, ela disparou: “É realmente ele deu um presente com a caixa aberta!

A fala foi interpretada como uma forma de desmentir o boato, indicando que o presente não tinha nada de reaproveitado, apesar da zoeira nas redes.

E a comemoração, aliás, já está diferente desde o início! Maria Sophia está vivendo um verdadeiro “esquenta” para os 15 anos: durante 15 dias, ela está recebendo 15 presentes de familiares.

Nas redes, a filha de Pedro Leonardo e Thaís compartilhou a empolgação ao receber o presente de João Guilherme:

“E lá se vão 7 dias e o 7º presente veio e eu amei muito! Minhas caras revelam tudo! Eu não quero que acabe, mas, quando acabar, vai ser a festa. Vocês têm noção? Estamos na contagem!!! Aiiiii….”

E olha que a lista já começou poderosa: ela já ganhou um anel de diamante de Zé Felipe. Imagina como será a festa.