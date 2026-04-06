“No meu governo, Guajará-Mirim pode ser fundida a outras cidades”, diz líder do MBL

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 15h59

PORTO VELHO, RO - O líder do Movimento Brasil Livre (MBL) e pré-candidato à Presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, utilizou a repercussão envolvendo a realização de um show da cantora Juliana Bonde em Guajará-Mirim, município de Rondônia, para apresentar críticas à gestão local e defender a possibilidade de fusão administrativa da cidade com outros municípios.

Ao abordar o tema, Santos afirmou que a discussão pública tem se concentrado na apresentação artística, enquanto, segundo ele, questões estruturais da cidade permanecem sem solução. Em declaração, disse: “Juliana do Bond, roupa curta e cidade pobre em Rondônia. Eis o tema do nosso vídeo. A cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia, quer pagar meio milhão de reais para Juliana do Bond com suas amigas fazerem um show na cidade. Pois é, os blogs da cidade estão discutindo como será o show da Juliana. É pelada, não é? Roupa curta, não é? Enquanto eles decidem qual é a forma mais estúpida de gastar esse dinheiro, eu vou falar pra vocês como é a vida em Guajaramirim”.

Na sequência, o pré-candidato apresentou dados sobre a população e a economia local, afirmando: “Guajará-Mirim tem 39 mil habitantes. Desses, apenas 6 mil trabalham. E desses 6 mil, ainda estão incluídos os funcionários públicos. Cerca de 5 mil famílias, não só pessoas famílias, estão inscritas no Bolsa Família. E a média do Bolsa Família ali é de R$ 760,00 por mês. O IDH da cidade é de 0,6, baixo. E o de resto é aquilo, saneamento, educação e outros sínteses, uma desgraça. O Agera Mirim é sustentado pelo governo federal e pelo governo estadual, ou seja, de impostos de outros lugares do Brasil”.

Santos também relacionou o debate ao cenário político local e ao papel da administração municipal, ao declarar: “Mas ao invés de resolver seus problemas históricos, eles estão preocupados em fazer um show populista que vai ajudar a melhorar a imagem do prefeito da cidade”. Em seguida, apresentou proposta vinculada à sua pré-candidatura: “No meu governo, uma cidade como Guajará-Mirim vai precisar ser fundida com outras cidades. E o administrador público não tem que se preocupar com a quantidade de roupa que a Juliana do Bond vai usar”.

Durante o conteúdo, um interlocutor identificado como DJ Maluco, empresário de Juliana Bonde, mencionou a repercussão local do tema, afirmando: “Sobre essa polêmica que está tendo em Guajará-Mirim, sobre a roupa da Juliana, sobre a música da Periquita, o prefeito está preocupado porque a cidade está toda dividida”.

Ao retomar a fala, Santos detalhou o que considera prioridades para a gestão pública municipal, dizendo: “Ele vai se preocupar com as notas que os alunos estão tirando nas provas nacionais. Ele vai se preocupar com a quantidade de pessoas cobertas por um sistema de saneamento básico. Ele vai se preocupar se a UBS da cidade está funcionando.

Ele vai se preocupar com a quantidade de pessoas trabalhando, fazendo isso aumentar e gerando melhor na qualidade de vida de geral. Permitir que não apenas a classe política gaste mal, mas que a própria imprensa fique discutindo coisas idiotas é, basicamente, permitir que o Brasil não faça sentido algum. Eu quero o sucesso dessas pessoas, só que vou precisar fazê-las pararem de falar tanta besteira e gastarem tão mal o seu dinheiro. Então, se você concorda comigo, já compartilha esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República”.