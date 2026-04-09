Netanyahu: Israel quer iniciar negociações de paz com o Líbano

Por G1

Publicada em 09/04/2026 às 16h02

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira (9) que deu instruções para que Israel inicie negociações de paz com o Líbano, que também incluiriam o desarmamento do Hezbollah. A informação foi divulgada pela agência Reuters.

"Tendo em vista os repetidos pedidos do Líbano para iniciar negociações diretas com Israel, instruí ontem o gabinete a iniciar negociações diretas com o Líbano o mais breve possível. As negociações se concentrarão no desarmamento do Hezbollah e no estabelecimento de relações pacíficas entre Israel e o Líbano", disse Netanyahu em comunicado.

No mesmo dia, um deputado do Hezbollah disse que o grupo extremista rejeita qualquer conversa direta entre Israel e Líbano, segundo a agência de notícias AFP.

As declarações acontecem após Israel realizar na quarta-feira (8) a "maior onda de bombardeios" contra o Líbano desde o início da guerra no Oriente Médio.

Foram 160 mísseis disparados contra o território libanês em um intervalo de 10 minutos. O governo libanês afirmou que os bombardeios israelenses deixaram ao menos 254 mortos e 890 feridos.

O Exército israelense admitiu que atingiu áreas densamente povoadas no Líbano com seus mísseis e alegou que foi necessário porque membros do Hezbollah se esconderam entre os civis. A pasta disse também que emitiu ordens de evacuação para as regiões que seriam alvejadas.

➡️ Contexto: o conflito entre Israel e Hezbollah foi retomado no início de março, após o grupo terrorista (que é apoiado por Teerã) lançar ataques aéreos contra o território israelense, em retaliação a bombardeios de Israel contra o Irã. As ações mergulharam o Líbano em uma crise humanitária.

Líbano defende cessar-fogo

Ainda de acordo com a Reuters, citando um alto funcionário libanês que falou de forma anônima, o Líbano passou as últimas 24 horas defendendo um cessar-fogo temporário para permitir negociações mais amplas.

A proposta é uma "via separada, mas com o mesmo modelo" da frágil trégua de 20 dias intermediada pelo Paquistão entre os EUA e o Irã. O funcionário afirmou que ainda não há data nem local definidos, mas que o Líbano precisa dos EUA como mediador e garantidor de qualquer acordo.

Segundo o site americano Axios, o primeiro encontro entre os governos israelense e libanês ocorrerá no Departamento de Estado dos EUA, em Washington, e deve ser na semana que vem.

Inclusão do Líbano é o maior impasse do cessar-fogo

Homem observa prédio alvo de ataque israelense em Tallet El Khayat, em Beirute, no Líbano, no dia 9 de abril de 2026 — Foto: Raghed Waked/Reuters

O ataque massivo de Israel ao Líbano ocorreu horas após o início de um cessar-fogo ser anunciado por EUA e Irã na terça-feira (7).

Paquistão e Irã acusam Israel de ter violado o acordo. Segundo os países, o Líbano estava incluso no cessar-fogo.

Na contramão, Israel e os EUA defendem que o Líbano não fazia parte do acordo.

Em entrevista à PBS, a rede de TV pública dos EUA, na quarta, Trump disse que "eles (Líbano) não estão incluídos no acordo" de cessar-fogo. "Por causa do Hezbollah. Eles não foram incluídos no acordo também", disse.

Já a CNN Internacional afirmou ter ouvido da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que, em uma conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Trump não se opôs a que Israel seguisse atacando o Líbano.