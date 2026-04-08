Netanyahu diz que seguirá bombardeando o Líbano e afirma que cessar-fogo foi coordenado com Israel

Por G1

Publicada em 08/04/2026 às 15h38

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (8) que seguirá bombardeando o Líbano, alvo de intensos ataques de Israel nesta manhã.

Segundo balanço das autoridades libanesas, 254 pessoas morreram e mais de 830 ficaram feridas na ofensiva (veja mais abaixo).

Netanyahu afirmou que os ataques ao Líbano não constam na trégua de bombardeios estipulada no acordo de cessar-fogo assinado por Estados Unidos e Irã nesta terça-feira (7). Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, se pronunciou no mesmo sentido.

Mas o governo do Paquistão, que intermediou o acordo, e o Irã dizem o contrário.

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Vídeos mostram bombardeios de Israel em Beirute e Tiro, no Líbano, em meio a cessar-fogo

Em pronunciamento à imprensa, o premiê isralenese afirmou ainda que o cessar-fogo também teve a participação e a anuência de Israel. A inclusão do país no acordo vinha sendo questionada por opositores.

"O acordo foi feito em plena cooperação com Israel", declarou.

Ele também disse que Israel e os Estados Unidos alcançaram “resultados extraordinários” na guerra contra o Irã.

Irã diz que cessar-fogo foi rompido com ataques a ilhas iranianas

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta quarta-feira (8) que o cessar-fogo com os EUA foi rompido dentro do território iraniano. Pezeshkian confirmou que duas ilhas iranianas, as de Lavan e Siri, foram bombardeadas nesta quarta.

Mais cedo, a imprensa iraniana relatou explosões nas duas ilhas. O presidente do Irã não mencionou de onde teriam vindo os ataques.

O Irã também voltou a fechar o Estreito de Ormuz nesta quarta-feira e ameaçou romper o cessar-fogo caso o Exército israelense não interrompa os ataques ao Líbano, segundo agências estatais iranianas

Ataques de Israel ao Líbano após cessar-fogo

O Exército de Israel afirmou que realizou "a maior onda de bombardeios" da guerra contra o Líbano, que atingiu mais de 100 centros de comando e instalações militares do Hezbollah.

"Este é o maior ataque realizado contra a infraestrutura do Hezbollah desde o início da Operação 'Leão Rugindo'. A maior parte da infraestrutura atingida estava localizada no coração de áreas civis, como parte do que Israel descreve como o uso de civis libaneses como escudos humanos pelo Hezbollah (...) Continuaremos atingindo a organização terrorista e utilizaremos todas as oportunidades operacionais", afirmou a pasta.