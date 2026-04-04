Mulher tem motocicleta roubada por dupla armada na zona Leste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 09h15

Uma motocicleta foi levada por dois criminosos armados durante um assalto registrado na noite desta sexta-feira (03), na zona Leste de Porto Velho, capital de Rondônia. A ação ocorreu na Rua Dom Pedrito, no bairro Escola de Polícia, no momento em que a proprietária do veículo chegava à residência.

A vítima, uma mulher de 42 anos, foi surpreendida por uma dupla que se aproximou utilizando outra motocicleta. Conforme registros de câmeras de monitoramento e relatos colhidos no local, o passageiro do veículo estava armado e anunciou o assalto de maneira agressiva, exigindo a entrega da moto.

Após a abordagem, o veículo foi subtraído e os autores deixaram o local rapidamente, seguindo em direção desconhecida. A ocorrência foi presenciada por crianças, que ficaram em estado de pânico diante da situação.

As imagens captadas pelo sistema de segurança da região foram encaminhadas às autoridades policiais e devem auxiliar no processo de identificação dos suspeitos.