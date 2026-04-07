Mulher é presa na rodoviária de Ji-Paraná por tráfico de drogas

Por rondoniatual.com

Publicada em 07/04/2026 às 08h30

A madrugada desta segunda-feira (6) foi de muita movimentação no terminal rodoviário de Ji-Paraná. Uma mulher identificada como Roberta de 21 anos acabou presa durante uma fiscalização das forças de segurança.

A abordagem aconteceu por volta de meia-noite e meia, quando equipes realizavam uma operação pra barrar o tráfico. Um ônibus que vinha de entrou na mira, e os cães farejadores indicaram que havia algo suspeito no bagageiro.

Durante a revista, os policiais encontraram uma mala com cerca de 6 quilos de droga, além de comprimidos ilícitos. A bagagem foi identificada como sendo de Roberta, que confirmou ser a responsável.

Segundo informações, a droga saiu de Porto Velho e tinha como destino o município de Pimenta Bueno.

Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à UNISP, junto com o material apreendido. A ação faz parte de operações integradas que vêm intensificando o combate ao tráfico na região.