Mulher é encontrada morta dentro de casa na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 09/04/2026 às 09h15

Uma mulher, com idade aproximada de 50 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (09), dentro de uma residência localizada no bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias do Hora1Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia informando que havia uma pessoa desacordada no interior do imóvel. Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a mulher já não apresentava sinais vitais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local e realizou os procedimentos necessários, confirmando oficialmente o óbito da vítima.

Após a constatação, a área foi imediatamente isolada para preservar possíveis vestígios que possam auxiliar nas investigações. A Perícia Criminal e o rabecão foram acionados para realizar os trabalhos técnicos de praxe.

Concluída a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia que deverão apontar a causa da morte.

Até o momento, não há confirmação sobre sinais de violência, e somente o resultado dos laudos periciais deverá esclarecer as circunstâncias do caso.

O episódio chama atenção das autoridades, já que, em menos de 15 dias, esta é a quarta mulher encontrada morta em Porto Velho, aumentando a preocupação quanto à sequência de ocorrências registradas na capital.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o caso e apurar se há relação entre as mortes recentes registradas no município.