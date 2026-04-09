Motolâncias agilizam emergências em Porto Velho; novo modelo permitirá chegada mais rápida aos acidentes

Por André Oliveira

Publicada em 09/04/2026 às 16h42

Em situações de emergência, cada segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Atualmente, quando um acidente acontece, o atendimento depende exclusivamente das ambulâncias. No entanto, nem sempre elas conseguem chegar com a rapidez necessária, principalmente em horários de trânsito intenso ou quando já estão em outras ocorrências. Em muitos casos, após levar um paciente ao pronto-socorro, a ambulância ainda precisa permanecer no local aguardando atendimento, o que acaba reduzindo a disponibilidade para novos chamados.

Esse cenário impacta diretamente no tempo de resposta e pode atrasar o socorro em outras situações de urgência. Para enfrentar esse desafio, o município passará a contar com motolâncias, que são motos equipadas especialmente para atendimentos de emergência. Com maior mobilidade, elas conseguem chegar mais rápido ao local da ocorrência e iniciar os primeiros socorros enquanto a ambulância está a caminho.

O modelo já é utilizado com sucesso em outras cidades do país e tem como principal objetivo otimizar o tempo de resposta, garantindo atendimento inicial mais rápido às vítimas. O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa representa um avanço importante na área da saúde e do atendimento de urgência.

“Estamos trazendo uma solução moderna, que já funciona em outras cidades, para dar mais agilidade ao atendimento. As motolâncias vão chegar primeiro, iniciar o socorro e garantir que a população tenha uma resposta mais rápida em momentos críticos. Isso significa mais eficiência e mais vidas salvas”.

Nas próximas semanas, com a chegada das motolâncias, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento no município, reduzir o tempo de espera e garantir um serviço mais ágil, dinâmico e eficiente para a população. Com mais rapidez no primeiro atendimento, Porto Velho dá um passo importante para fortalecer a rede de urgência e emergência, priorizando aquilo que mais importa: salvar vidas.