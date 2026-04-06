Motociclista é executado com 17 tiros em assentamento de Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 06/04/2026 às 09h30

Um motociclista foi brutalmente executado na noite deste domingo (05), no Assentamento Tiago dos Santos, conhecido como Galo Velho, na zona rural de Porto Velho. De acordo com informações de moradores locais, o homem foi alvo de um grupo armado que atua na região.

Testemunhas relataram que a vítima recebeu 17 disparos de arma de fogo e sofreu ferimentos graves no pescoço, indicando execução planejada. O contexto do crime ainda não foi totalmente esclarecido pelas autoridades.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e chegaram ao local para iniciar o isolamento da área e coletar informações iniciais. A Delegacia Especializada em Crimes Violentos está investigando o caso, buscando identificar os autores e as motivações do ataque.

O episódio reforça a preocupação com a segurança em assentamentos da zona rural, onde a presença de grupos armados aumenta os riscos para os moradores locais. Até o momento, não há informações sobre prisões ou capturas relacionadas ao crime.

As autoridades orientam que qualquer denúncia sobre a presença de armas ou grupos armados na região seja feita pelos canais oficiais, garantindo sigilo e segurança aos informantes.