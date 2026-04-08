Moto roubada em Machadinho durante assalto é recuperada em Costa Marques

Por machadinhoonline

Publicada em 08/04/2026 às 08h40

Uma motocicleta roubada durante um assalto a residência no município de Machadinho D’Oeste foi recuperada pela Polícia em Costa Marques, após diligências realizadas nos últimos dias.

O crime ocorreu recentemente em Machadinho D’Oeste, quando criminosos invadiram uma residência e, além de outros pertences, levaram a motocicleta da vítima. Desde então, as forças de segurança passaram a realizar buscas e levantamentos de informações com o objetivo de localizar o veículo e identificar os suspeitos.

Durante as ações, a motocicleta foi localizada no município de Costa Marques. A recuperação do veículo representa um resultado importante do trabalho policial, demonstrando a integração e rapidez nas investigações.

Após ser recuperada, a motocicleta foi encaminhada para os procedimentos legais e deverá ser devolvida ao proprietário.

A Polícia segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime. Informações que possam contribuir com o caso podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.