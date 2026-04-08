Mobilização estadual fortalece permanência na escola no Dia “D” da Busca Ativa Escolar, que acontece nesta quinta-feira (9)

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 08/04/2026 às 10h46

O governo de Rondônia promove nesta quinta-feira (9), o Dia “D” da Busca Ativa Escolar, uma mobilização estadual voltada ao enfrentamento da infrequência, abandono, evasão e exclusão escolar. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso e fortalecer a permanência de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola, por meio do engajamento das redes de ensino, gestores, escolas e da sociedade.

A ação, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ocorre em regime de colaboração entre o estado e os 52 municípios, com a parceria do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial da Educação (Gaeduc) e do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), dentro do projeto “Pontes pela Educação: Busca Ativa Escolar e Governança em Redes”.

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia que reúne metodologia social e ferramenta tecnológica gratuita, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A iniciativa tem como foco identificar, registrar, acompanhar e (re)inserir estudantes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

Em Rondônia, os resultados já demonstram avanços na redução das taxas de abandono escolar. Dados recentes apontam queda nos índices tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, resultado do fortalecimento das ações intersetoriais e da integração com políticas públicas de apoio à permanência escolar, como o Bolsa Família e o programa Pé-de-Meia.

PERMANÊNCIA ESCOLAR

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Dia “D” representa um momento estratégico para intensificar ações, ampliar a identificação de estudantes fora da escola e sensibilizar as famílias sobre a importância da frequência escolar. “A iniciativa reforça que, além do acesso, é essencial garantir condições para a permanência dos estudantes, por meio de ações articuladas entre escola, família e rede de proteção, assegurando o direito à educação para todos”, salientou.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o estado e os municípios, destacando que a Busca Ativa Escolar se consolida como uma estratégia fundamental para identificar estudantes em situação de vulnerabilidade e assegurar sua permanência na escola, por meio de ações integradas e contínuas.