MDB de Rondônia libera nomes para 2026; irmão de Chrisóstomo na gestão Léo; e Caiado ataca Bolsonaro

Por Herbert Lins

Publicada em 15/04/2026 às 09h26

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / coautor: Samuel Ribeiro – Marketólogo

A esperança e a humildade fazem de um candidato, um vencedor!

CARO LEITOR, para vencer uma eleição, o pré-candidato e candidato precisa estar ciente de que precisa gerar esperança no público-alvo durante a pré-campanha e na campanha eleitoral para se tornar um vencedor. Outro componente de otimização é a humildade, tanto do candidato quanto da equipe de campanha. Quantas pré-campanhas e campanhas desmoronam em consequência de pré-candidatos e candidatos que estufam o peito e dizem que sabem de tudo e da mesma maneira, os coordenadores de campanha que tudo sabem. Campanhas eleitorais vencedoras não se fazem com bajulações, vaidade e arrogância. A vitória exige planejamento, trabalho, dedicação, disciplina, constância e humildade para vencer os adversários. Daí a importância da troca de experiências entre candidatos e demais envolvidos na campanha, por possuir vivências e perspectivas valiosas para aprender e ensinar.

Esopo

O escritor grego Esopo deixou a seguinte lição: “ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar”. A mensagem destaca a importância da humildade no aprendizado e da troca contínua de conhecimento.

Experiência

Esopo defendia que, independentemente de classe, idade ou experiência, a vida é um processo de aprendizagem mútuo, incentiva o crescimento pessoal e a colaboração. Dessa maneira, deve prevalecer um ambiente colaborativo na campanha eleitoral.

Humildade

Considerando as lições de Esopo, o político não precisa carregar ar de superioridade. Ele precisa apenas carregar uma serenidade silenciosa e uma força interior que dispensa espetáculo, essa força tem um nome antigo e esquecido: humildade.

Serenidade

Falando em serenidade, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já apresenta empate técnico com o presidente Lula (PT-SP) em todas as pesquisas divulgadas recentemente. Os números exigem serenidade do candidato para não exagerar no excesso de confiança e levá-lo a cometer erros durante a pré-campanha e campanha eleitoral em si.

Ataque

O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD-GO) partiu para o ataque a Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nas entrevistas que concede, Caiado diz que se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) tivesse governado bem, o presidente Lula (PT-SP) não teria sido eleito.

Impulsionar

O presidenciável e escritor best-seller Augusto Cury (Avante-SP) convoca seus leitores para impulsionar sua pré-campanha por meio digital. Ele pede para cada leitor ser um multiplicador de ideias, equilíbrio e propósito da sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

6x1

O Palácio do Planalto enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei colocando fim na escala 6x1, ou seja, diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas sem redução de salário. Para passar no Congresso, o governo precisa do voto de 308 deputados federais e 45 senadores.

Conter I

O Governo Federal editou a Medida Provisória 1.349/2026, criando o Regime Emergencial de Abastecimento de Combustíveis para conter a alta nos preços causados pela guerra no Oriente Médio.

Conter II

A MP 1.349/2026 estabelece subsídio de até R$ 1,20 por litro de diesel importado, apoio ao gás de cozinha e crédito para empresas aéreas. O estado de Rondônia e o Rio de Janeiro não aderiram à proposta do Governo Federal para conter a alta do preço dos combustíveis.

Samuel

A decisão do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) de não aderir à MP 1.349/2026 para conter a alta de preço dos combustíveis não passou batido pelo pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB).

Sentado

Em declarações recentes, o pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB) destacou que o alto valor dos combustíveis afeta diariamente o cidadão, desde o transporte ao preço dos alimentos. Samuel disse: “Caso estivesse sentado na cadeira de governador, optaria pela adesão à MP 1.349/2026 para conter a alta de preço dos combustíveis em Rondônia".

Balanço

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) concedeu entrevista no programa A Voz do Povo com o radialista Arimar Souza de Sá. Alan fez um balanço geral do seu mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) em favor da capital e do interior, a entrevista segue disponível no Facebook.

Sumiu

O deputado estadual Rodrigo Camargo, atualmente filiado ao Podemos, sumiu com sua pré-candidatura de governador após servir de Cavalo de Tróia para derrubar a pré-candidatura ao governo do prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos).

Autoproclamou

No primeiro momento, o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) era candidato a senador, depois se autoproclamou candidato a governador do Podemos, estando ainda filiado ao Republicanos.

Cavalo

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, presidente estadual do Podemos, declarou que o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) só tem vaga para disputar o Senado. Diante do fato, fica muito feio para Camargo reaparecer como candidato a senador e confirmar que foi usado como Cavalo de Troia para tirar Flori do páreo pelo Palácio Rio Madeira.

Mudanças

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), promoveu uma série de mudanças no primeiro escalão, com substituições em pastas estratégicas e novas nomeações que refletem tanto ajustes internos quanto o cenário político que se desenha para 2026.

Titularidade

Com a saída de Jaime Gazola da titularidade da pasta de Saúde municipal de Porto Velho para disputar um mandato na Câmara de Deputados, foi nomeada Sandra Maria Pettilo. Na Agricultura, foi nomeado Douglas Lopes, ligado à deputada federal Cristiane Lopes (Podemos).

Substituiu

Na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SEMTEL), o prefeito Léo Moraes (Podemos) substituiu Paulo Moraes Júnior por Cássio Moura, irmão do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL).

Indicação

Na Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (SEMIAS), o comando passa a ser de Paulo Afonso, que retorna à gestão após ter atuado anteriormente na pasta de comunicação. Afonso é ligado a Igreja Assembleia de Deus.

Nominata I

O MDB liberou os nomes da nominata de pré-candidatos a deputado estadual, segue: Professor do IFRO Olaksom Pedrosa (Porto Velho), advogado Rafael Claros (Porto Velho), médico ortopedista Dr. Narciso (Porto Velho), agente penitenciário Sorriso (Buritis), Robson Rosa (Cacoal), Celso Luiz da Coocamarji (Ji-Paraná) e o empresário Fagner Peixoto (Vilhena/Porto Velho), Sandro Moret (Porto Velho), Felipe Oliveira (Porto Velho) e André Henrique (Ouro Preto do Oeste).

Nominata II

O MDB buscou nomes da comunicação para compor a nominata de pré-candidatos a deputado estadual com os seguintes nomes: comunicador Rosinaldo Guedes (Porto Velho), Roberval Roberto (Porto Velho), comunicador Vanderlei Ribeiro – “Faro Fino” (Ji-Paraná) e o repórter Ricardo Schwantes (Ariquemes).

Nominata III

A nominata dos pré-candidatos a deputado estadual do MDB segue com os nomes do ex-prefeito José Walter de Alvorada do Oeste, do ex-prefeito Francisco Sales (Machadinho do Oeste), ex-vereador Cilso (Primavera de Rondônia), ex-vereador Jamil Zaglout (Porto Velho) e vereador Rafael Lopes (Jaru).

Nominata IV

A nominata de pré-candidatos a deputado estadual mulheres do MDB conta com os seguintes nomes: Vanda Basso (Ji-Paraná); Suéllen Ribeiro (Espigão do Oeste); Luciana Colares (Porto Velho), Dra. Telma (Porto Velho), técnica de enfermagem Bruna Azevedo (Porto Velho) e empresária Laura Marcela (Porto Velho).

Sério

Falando sério, o humilde não é o que se diminui, mas o que tem consciência do seu tamanho real. A humildade é, muitas vezes, confundida com fraqueza e submissão. A humildade é a porta de entrada da sabedoria. Quem acredita já saber tudo fecha as portas do aprendizado.

Com Samuel Ribeiro