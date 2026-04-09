Líder supremo do Irã anuncia

Por G1

Publicada em 09/04/2026 às 15h59

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declarou nesta quinta-feira (9) que a gestão do Estreito de Ormuz entrará em uma "nova fase" após a guerra com os Estados Unidos, segundo a TV estatal iraniana.

A TV leu uma declaração atribuída a Khamenei que afirma ainda que o Irã "não abrirá mão de seus direitos" buscará recompensas aos prejuízos causados pelos ataques dos EUA e de Israel a seu país e prometeu vingança pela morte de seu pai, Ali Khamenei, o ex-líder supremo do país.

"Exigiremos certamente a reparação por cada dano causado, o resgate pelo sangue dos mártires e a indenização pelos feridos desta guerra. E certamente levaremos a gestão do Estreito de Ormuz a um novo estágio", declarou Khamenei, segundo a TV estatal.

O novo líder supremo não especificou as mudanças que pretende aplicar na gestão do Estreito de Ormuz. Na quarta-feira (8), membros do governo iraniano disseram à imprensa dos EUA que Teerã pretende passar a cobrar uma espécie de "pedágio" a navios que atravessem o estreito.

Em uma postagem em suas redes sociais também nesta quinta, Khamenei incitou ainda à população iraniana que se manifeste contra "o inimigo". Ele pediu que iranianos permaneçam nas ruas apesar "de negociações com o inimigo".

Segundo a TV estatal, Khamenei também cobrou apoio dos países vizinhos do Golfo Pérsico, alvos constantes de ataques do Irã. Pediu "aos vizinhos do sul", em referência aos países que mantêm parcerias militares e estratégicas com os EUA, que se afastem "dos demônios desconfiados".

"Aos vizinhos do sul do Irã, eu digo: vocês estão presenciando um milagre, então vejam direito, compreendam e se posicionem no lugar correto, e sejam céticos em relação às promessas falsas dos demônios desconfiados. Ainda estamos esperando uma reação apropriada da parte de vocês para que possamos demonstrar nossa fraternidade e benevolência; isso só acontecerá com o afastamento de vocês dos arrogantes.