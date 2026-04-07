Jovens são atacados a tiros no condomínio Porto Madero III

Dois jovens foram alvo de disparos em frente a condomínio no bairro Socialista; suspeitos fugiram antes da chegada da polícia
Dois jovens de 20 anos escaparam sem ferimentos após serem alvo de disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (06), na zona leste de Porto Velho. A ocorrência foi registrada em frente ao condomínio Porto Madero III, localizado na Rua Humaitá, no bairro Socialista.
O ataque, segundo relatos de testemunhas, teria sido praticado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Eles passaram pelo local e efetuaram disparos na direção das vítimas, que não foram atingidas.
Após a ação, os suspeitos deixaram a área rapidamente. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a dupla já havia fugido e não foi localizada.
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