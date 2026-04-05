Jovem de 19 anos é executado a tiros na zona Leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 05/04/2026 às 10h50

Na madrugada deste domingo (06), um jovem identificado como Marcos de 19 anos, foi morto a tiros em frente a uma residência localizada na Rua Turquia, bairro Pantanal, zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias, a vítima estava em frente à própria residência quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram ao local ocupando uma motocicleta de cor azul.

Segundo testemunhas, o passageiro da motocicleta sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de três disparos contra o jovem. Os tiros atingiram principalmente a região do pescoço e uma das pernas da vítima. Logo após o ataque, a dupla criminosa fugiu do local tomando rumo ignorado.

Marcos Alexandre ainda foi socorrido rapidamente por familiares e populares em um carro particular, sendo levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Apesar de receber os primeiros atendimentos médicos, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local do crime, onde realizaram os procedimentos de praxe, colheram informações e registraram a ocorrência policial.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (Homicídios), da Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da execução.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue realizando diligências e não descarta nenhuma linha de investigação.