Jean Mendonça destina R$ 400 mil para projeto de turismo educacional em escolas de Porto Velho

Quatro escolas da rede pública de Porto Velho foram incluídas no projeto “Rondônia Tem Turismo na Escola 2026”, viabilizado por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Jean Mendonça após solicitação apresentada pelo Instituto Cultural do Norte, presidido por Marcelino Felizardo.
A iniciativa alcança estudantes das escolas Flamboyant, Joaquim Vicente Rondon, João Ribeiro Soares e Francisco Elenilson Negreiros. A proposta busca integrar atividades educacionais com experiências voltadas ao conhecimento regional, ampliando o contato dos alunos com aspectos culturais e turísticos de Rondônia.
Segundo o parlamentar, a formação educacional não se limita ao ambiente da sala de aula. Ele destacou que ações que promovem vivências práticas contribuem para o desenvolvimento dos estudantes e para o fortalecimento da identidade regional.
O projeto é conduzido pelo Instituto Cultural do Norte, com atuação em Porto Velho, e foi estruturado para envolver diretamente a comunidade escolar nas atividades previstas para 2026.
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