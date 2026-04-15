Jaru é sede do Fórum Estadual Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais e Educação, o Undime

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 14h34

Teve início nesta quarta-feira (15), o Fórum Estadual Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime. Jaru foi a cidade escolhida para sediar o evento, que acontece no auditório da FIMCA até quinta-feira (16) e reúne secretários de educação e equipes técnicas dos 52 municípios de Rondônia.

O fórum acontece duas vezes por ano e tem como objetivo articular, mobilizar e integrar os gestores municipais de educação para o intercâmbio de informações e estratégias utilizadas no fortalecimento de políticas públicas educacionais. A programação conta com palestras de técnicos do Ministério da Educação – MEC, da Secretaria Estadual de Educação – Seduc, e do Tribunal de Contas Estadual – TCE/RO, além apresentações culturais, debates, entre outros.

O vice-prefeito Grécio Benedito participou da abertura do fórum e deu boas-vindas a todos os dirigentes, técnicos e autoridades presentes. “Para nós, é uma honra receber gestores e educadores vindos de todos os municípios do estado. Este é um momento oportuno para todos compartilharmos projetos que deram certo, e, falando das metas para Jaru, trabalhar ainda mais para colocar a educação de nossa cidade em primeiro no ranking estadual”, afirmou.

Também estiveram presentes a presidente da Undime Rondônia, Luslarene Umbelina de Souza, o secretário estadual de educação, Massud Jorge Brada Neto, a superintendente regional de educação de Jaru, Vanuza Cordeiro, a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, a promotora de justiça Luciana Rodrigues, o promotor de justiça da 1ª Promotoria da Comarca de Jaru, Dr. Roosevelt Queiroz Costa Júnior, a defensora pública do estado de Rondônia, Dra. Kesia de Abrantes Neiva, a presidente do Conselho Estadual de Educação e secretária municipal de educação de Ouro Preto do Oeste e coordenadora estadual da União dos Conselhos Municipais de Educação (Seccional Rondônia), Andressa Dias, e o presidente do Conselho Municipal de Educação, João Paulo Montenegro.