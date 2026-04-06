Irã afirma ter destruído três aeronaves dos EUA

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/04/2026 às 10h55

O Irã afirma ter destruído um avião de transporte C-130 e outros dois helicópteros Black Hawk durante a operação de resgate — ou tentativa de resgate — dos Estados Unidos ao piloto norte-americano desaparecido desde sexta-feira.

A nformação, como outras relacionadas ao conflito no Oriente Médio, é contestada pelas duas partes, com Teerã e Washington apresentando versões diferentes sobre o ocorrido.

Autoridades de alto escalão dos Estados Unidos afirmam que tiveram de destruir duas de suas próprias aeronaves durante a missão de resgate, segundo o Wall Street Journal. O jornal informou que a fonte não detalhou qual foi o problema, apenas que foi necessário destruir os equipamentos.

A informação é reforçada pela Associated Press (AP), que também menciona a destruição de duas aeronaves — supostamente dois aviões de transporte — que teriam apresentado falhas técnicas. A situação obrigou os Estados Unidos a enviar outra aeronave para concluir o resgate.

Já a Reuters noticiou que uma autoridade confirmou que as forças norte-americanas tiveram de destruir pelo menos uma aeronave durante a missão, também devido a problemas técnicos.

Por outro lado, o Irã afirma ter destruído três aeronaves no total e, para sustentar a alegação, a televisão estatal iraniana divulgou um vídeo em que aparecem várias aeronaves destruídas. As imagens teriam sido captadas a cerca de 45 quilômetros ao sul da cidade de Isfahan.

O vídeo pode ser visto na galeria acima.

A Guarda Revolucionária do Irã também comentou o caso, afirmando em comunicado que as aeronaves foram destruídas durante a operação e classificando o episódio como uma “nova derrota humilhante” para os Estados Unidos.

Do lado norte-americano, ainda não houve um posicionamento oficial detalhado. Em sua publicação anunciando que o piloto teria sido resgatado, o presidente Donald Trump fez questão de afirmar que “não houve uma única morte americana”, sem mencionar possíveis perdas materiais.

“Resgatamos ele!”, escreveu Trump na Truth Social. “Esta é a primeira vez na história militar que dois pilotos americanos são resgatados separadamente, em pleno território inimigo. O fato de termos conseguido realizar ambas as operações sem que um único americano fosse morto ou sequer ferido apenas comprova, mais uma vez, que alcançamos uma superioridade aérea esmagadora sobre os céus iranianos”, acrescentou.

Pouco depois, a versão foi contestada pelo Irã. O porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, coronel Ebrahim Zolfagari, afirmou que “a tentativa de resgate falhou” e que o piloto ainda estaria atrás das linhas inimigas.