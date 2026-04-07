Inscrições para curso profissionalizante remoto de Auxiliar Administrativo estão abertas até dia 13, no Vale do Guaporé

Por João Albuquerque

Publicada em 07/04/2026 às 09h41

O Vale do Guaporé é a próxima região de Rondônia a ser contemplada com o ensino online do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Estão abertas até o dia 13 de abril, as inscrições para o curso profissionalizante remoto de Auxiliar Administrativo. Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da instituição.

São contemplados os seguintes municípios:

Alvorada do Oeste

Costa Marques

Seringueiras

São Francisco do Guaporé

São Miguel do Guaporé

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta de qualificação de mão de obra nos 52 municípios rondonienses representa um avanço para o progresso socioeconômico do estado, tendo em vista o aumento da geração de emprego e renda. “Quanto mais investimentos na profissionalização do cidadão, mais se fortalecem a empregabilidade e o empreendedorismo”, frisou.

TENDÊNCIAS DO MERCADO

Karyny Rodrigues Gomes, de 15 anos, fez o curso remoto de Auxiliar Administrativo, pois, avalia que terá mais chances de ocupar um posto de trabalho com conhecimentos na área de gestão. “Gostei do conteúdo porque mostra como é a realidade das empresas”, avaliou a moradora do Bairro Três Marias em Porto Velho, que fez também o curso presencial de Oratória.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que a instituição oferta seus cursos, conforme as tendências do mercado de trabalho para que o aluno tenha mais oportunidades, quando ocupar uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio. “Na era tecnológica, o estudante tem que está habilitado para vencer os desafios da sociedade moderna, onde o aprendizado contínuo é um atalho para o futuro.”