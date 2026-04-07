O IFRO está com inscrições abertas para o curso de extensão Manejo de Pastagens e do Pastejo.
Aprenda na prática sobre:
• Formação e recuperação de pastagens
• Técnicas de manejo do pastejo
• Melhor aproveitamento da área produtiva
• Sustentabilidade na produção pecuária
Curso voltado para produtores e profissionais da área rural.
Vagas limitadas!
Garanta sua vaga agora:
https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/1/1018/
Não perca essa oportunidade de melhorar sua produção com conhecimento técnico de qualidade!
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