Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 09h29

O IFRO está com inscrições abertas para o curso de extensão Manejo de Pastagens e do Pastejo.

Aprenda na prática sobre:

• Formação e recuperação de pastagens

• Técnicas de manejo do pastejo

• Melhor aproveitamento da área produtiva

• Sustentabilidade na produção pecuária

Curso voltado para produtores e profissionais da área rural.

Vagas limitadas!

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https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/1/1018/

Não perca essa oportunidade de melhorar sua produção com conhecimento técnico de qualidade!