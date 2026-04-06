Hospital de Retaguarda de Rondônia realiza 671 cirurgias no primeiro trimestre de 2026 

Por Antônia Lima

Publicada em 06/04/2026 às 16h02

Com o objetivo de garantir a continuidade de cirurgias eletivas e assistência em saúde no estado, o Hospital de Retaguarda de Rondônia (HRRO) realizou 671 cirurgias no período de janeiro até 5 de março deste ano, consolidando-se como referência regional no atendimento cirúrgico e na redução das filas de procedimentos eletivos. As especialidades contempladas, incluem: ortopedia, cirurgia geral e hanseníase, áreas em que a unidade possui maior capacidade instalada. Só em ortopedia, foram 595 cirurgias realizadas neste ano, reforçando o papel da instituição como suporte essencial para pacientes que aguardam atendimento especializado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a unidade é um dos pilares fundamentais para as cirurgias no estado. “Desde sua criação, a unidade vem sendo ponto focal diariamente para cirurgias no estado”, pontuou.

INVESTIMENTOS E ASSISTÊNCIA

O HRRO atende pacientes de diversos municípios de Rondônia, com maior demanda de Porto Velho, Ariquemes, Candeias do Jamari, Machadinho d’Oeste, Cujubim, Buritis e Jaru. A unidade também recebe pacientes do estado vizinho do Amazonas, como os provenientes de Humaitá, ampliando seu alcance regional.

Implantado em caráter emergencial em 2020, durante a pandemia da covid-19, o hospital conta, atualmente, com 121 leitos habilitados e uma equipe de 347 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Em 2024, o centro cirúrgico passou por reforma, com investimento de R$ 679.982,52, garantindo melhores condições estruturais para os atendimentos.

O titular da Sesau, Edilton Oliveira, destaca que a unidade vem fortalecendo o acesso da população a consultas e procedimentos especializados. “Além das cirurgias, o HRRO oferece serviços ambulatoriais e exames diagnósticos regulados pelo estado”.