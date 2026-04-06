Homem fica com as vísceras expostas após ser esfaqueado no pátio de posto

Por Folha do Sul

Publicada em 06/04/2026 às 08h50

Um homem ainda não identificado ficou com as vísceras expostas após ser esfaqueado no pátio de um posto de combustíveis ao lado da BR 364, na saída de Vilhena para Cuiabá (MT) na noite deste domingo, 5.



Segundo as primeiras informações que chegaram à redação do FOLHA DO SUL ON LINE, o autor dos golpes contra a vítima seria um vigilante do próprio posto, que reagiu com fúria ao levar um tapa no rosto.



Ainda não há informações oficiais sobre o crime ou confirmação da prisão do acusado. Uma testemunha disse que, após ser atingido e gritar por socorro, um homem que estava lavando sua moto impediu que a vítima sofresse novas perfurações.