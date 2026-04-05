Homem é preso após causar confusão em conveniência e ameaçar policiais

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/04/2026 às 10h50

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no início da tarde deste sábado (4), após promover um tumulto em um posto de combustível na zona Leste de Porto Velho. O indivíduo consumiu bebidas alcoólicas na conveniência do estabelecimento e negou-se a efetuar o pagamento.

Durante a confusão, o suspeito ofendeu funcionários e agrediu fisicamente o gerente de pista com empurrões. A guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), formada pelo Aspirante PM Campos e pelo Cabo PM Batista, foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que o agressor havia fugido.

Após buscas na região, a equipe localizou o suspeito e emitiu ordem de parada, que foi sumariamente desrespeitada pelo homem. Durante a abordagem o indivíduo passou a proferir xingamentos e ameaças de morte contra os policiais. Devido à resistência ativa e tentativa de agressão contra os militares, foi necessário o uso de uma arma eletroincapacitante (Spark) para neutralizar a ação.