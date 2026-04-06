Homem é morto a facadas após visitar filhos em Candeias do Jamari

Por hora1rondonia.com

Publicada em 06/04/2026 às 09h15

Um crime brutal foi registrado no final da manhã deste domingo (05) no distrito de Vila Nova Samuel, localizado no município de Candeias do Jamari. Um homem identificado como Franque Ueiler Vasques da Silva, de 36 anos, foi assassinado dentro de uma residência após sofrer diversos golpes de faca.

De acordo com as primeiras informações apuradas, a vítima havia acabado de chegar à casa da ex-companheira com o objetivo de visitar os filhos. Testemunhas relataram que Franque tomou banho no imóvel e, logo em seguida, saiu da residência.

Pouco tempo depois, a mulher teria escutado gritos vindos do lado externo da casa, além de barulho intenso de objetos sendo quebrados, o que chamou a atenção dos moradores próximos. Diante da situação, pessoas foram verificar o que estava acontecendo e encontraram o homem gravemente ferido.

A vítima apresentava vários golpes de faca, principalmente na região do pescoço, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para preservar a cena do crime. A Perícia Técnica também esteve presente para realizar os procedimentos necessários e coletar vestígios que possam ajudar na identificação do autor e na dinâmica do homicídio.

O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais.

A Polícia Civil abriu investigação e trabalha para esclarecer as circunstâncias do assassinato, incluindo a motivação do crime e a possível participação de suspeitos. Até o momento, ninguém havia sido preso.

O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações policiais.